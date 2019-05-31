Работодателям напомнили о сокращении рабочего дня в жару
В Роструде напомнили работодателям о правилах организации работы в жару. Как пишет RT, в ведомстве отметили, как важно соблюдать температурный режим и давать сотрудникам возможность делать перерывы.
Кроме того, в помещении должна быть доступна питьевая вода, а также аптечка с медикаментами, отмечают «Известия». В случае превышения допустимой температуры рабочий день следует сократить.
«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5°С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — цитирует сообщение Роструда Ura.ru.
Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как россиянам справиться с аномальной жарой.
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