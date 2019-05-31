Работодателям напомнили о сокращении рабочего дня в жару

Кроме того, в помещении должна быть доступна питьевая вода, а также аптечка с медикаментами, отмечают «Известия». В случае превышения допустимой температуры рабочий день следует сократить.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5°С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — цитирует сообщение Роструда Ura.ru.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как россиянам справиться с аномальной жарой.

