Общество

Работодателям напомнили о сокращении рабочего дня в жару

31 мая08:33

В Роструде напомнили работодателям о правилах организации работы в жару. Как пишет RT, в ведомстве отметили, как важно соблюдать температурный режим и давать сотрудникам возможность делать перерывы.

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Кроме того, в помещении должна быть доступна питьевая вода, а также аптечка с медикаментами, отмечают «Известия». В случае превышения допустимой температуры рабочий день следует сократить.

«Если в рабочем помещении температура достигла 28,5°С, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час», — цитирует сообщение Роструда Ura.ru.

Ранее телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН рассказала, как россиянам справиться с аномальной жарой.

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ФОТО: Aif.md
ТЕГИ:ЖараРаботаРоструд