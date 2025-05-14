HR-эксперты поспорили с Мироновым о востребованности юристов и экономистов
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что в России профессионалы в этих сферах всегда будут востребованы работодателем.
Если человек хочет стать юристом или экономистом, он должен стать лучшим в этой сфере, ведь профессионалы нужны всегда, заявила в эфире НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предрек безработное будущее тем, кто учится на юристов и экономистов. По его словам, в России их и так переизбыток, а нужны люди с более прикладными знаниями. Голованова отметила, что профессионалы в любой сфере будут востребованы на рынке труда.
«Стране сейчас в первую очередь нужны не экономисты и не юристы. Однако если человек мыслит экономическими или юридическими категориями и хочет быть экономистом или юристом, то ему нужно перед собой ставить цель стать лучшим в своей сфере, потому что профессионалы всегда нужны. Работодатели заинтересованы в специалистах, закончивших серьезные вузы, а не какие-то юридические отделения в технических университетах. В юриспруденции и финансах нужно постоянно учиться. Работодатели ждут людей, которым нравится своя сфера, которые готовы в ней развиваться», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, на российском рынке труда не хватает специалистов прикладных профессий со средне-специальным образованием.
«В России наблюдается нехватка рабочих специалистов со средне-специальным образованием. Если говорить о людях с высшим образованием, то на первых местах самых востребованных работников будут технические специалисты, так или иначе связанные с инженерной сферой, IT и так далее», - заключила эксперт.
Ранее HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт заявила в пресс-центре НСН, что дефицит кадров сегодня вынуждает работодателей расширять возрастные рамки набора персонала.
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