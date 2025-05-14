HR-эксперты поспорили с Мироновым о востребованности юристов и экономистов

Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что в России профессионалы в этих сферах всегда будут востребованы работодателем.

Если человек хочет стать юристом или экономистом, он должен стать лучшим в этой сфере, ведь профессионалы нужны всегда, заявила в эфире НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Поиск работников со стажем до трех лет объяснили попыткой сэкономить

Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов предрек безработное будущее тем, кто учится на юристов и экономистов. По его словам, в России их и так переизбыток, а нужны люди с более прикладными знаниями. Голованова отметила, что профессионалы в любой сфере будут востребованы на рынке труда.

«Стране сейчас в первую очередь нужны не экономисты и не юристы. Однако если человек мыслит экономическими или юридическими категориями и хочет быть экономистом или юристом, то ему нужно перед собой ставить цель стать лучшим в своей сфере, потому что профессионалы всегда нужны. Работодатели заинтересованы в специалистах, закончивших серьезные вузы, а не какие-то юридические отделения в технических университетах. В юриспруденции и финансах нужно постоянно учиться. Работодатели ждут людей, которым нравится своя сфера, которые готовы в ней развиваться», - сказала собеседница НСН.
В Госдуме пожаловались на «сбегающих» с работы россиян

По ее словам, на российском рынке труда не хватает специалистов прикладных профессий со средне-специальным образованием.

«В России наблюдается нехватка рабочих специалистов со средне-специальным образованием. Если говорить о людях с высшим образованием, то на первых местах самых востребованных работников будут технические специалисты, так или иначе связанные с инженерной сферой, IT и так далее», - заключила эксперт.

Ранее HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт заявила в пресс-центре НСН, что дефицит кадров сегодня вынуждает работодателей расширять возрастные рамки набора персонала.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакансииРаботаТрудоустройство

Горячие новости

Все новости

партнеры