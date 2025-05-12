Поиск работников со стажем до трех лет объяснили попыткой сэкономить
Глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в эфире НСН назвала ситуацию на рынке труда «парадоксальной», так как специалисты с большим стажем не всегда могут найти работу.
Сегодня работодатели ищут работников со стажем от одного до трех лет, так как у этих специалистов не такие высокие зарплатные ожидания, как у более опытных кандидатов, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Потребность компаний в сотрудниках, в первую очередь рабочих специальностей, выросла на 17%, до 2,6 млн человек, пишут «Известия» со ссылкой на исследование ВШЭ. Больше всего ищут специалистов в обрабатывающей отрасли, в торговле и транспорте. Им готовы платить в полтора раза выше среднего по РФ — более 100 тыс. рублей. В прошлом году на каждого действующего работника фактически приходился один требуемый. Это новый рекорд. Голованова отметила, что сегодня спрос и предложение на рынке сильно отличаются.
«Мы наблюдаем парадоксальную ситуацию на рынке – вроде бы растет количество резюме, но мы точно понимаем, что это никак не решит кадровый кризис. Людей на рынке труда больше не становится, демографическая ситуация неблагоприятная. Большинство специалистов размещают резюме, чтобы найти более высокую зарплату. Из-за переходов между работодателями количество вакантных мест не меняется», - объяснила она.
По ее словам, сегодня работодателям больше нужны рабочие специальности, а среди соискателей преобладают люди с высшем образованием.
«Сегодня нужны водители и рабочие, а среди соискателей преобладают люди с высшим образованием. А еще работодателям нужны сотрудники со стажем от одного до трех лет, потому что у них не такие высокие зарплатные ожидания. А среди соискателей преобладают профессионалы с большим опытом. Работодатели очень быстро подстраиваются под новые реалии, как и соискатели. Сегодня, например, растет готовность к релокации. Так, каждый четвертый готов сменить место жительства ради более высокой зарплаты», - рассказала собеседница НСН.
Дефицит кадров сегодня вынуждает работодателей расширять возрастные рамки набора персонала. Об этом рассказала в пресс-центре НСН HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт.
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