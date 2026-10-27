«Мизерные деньги»: Почему российские фильмы не собирают кассу за рубежом
Российские фильмы собирают в зарубежном прокате мизерные деньги, но дело не только в ограниченных рынках, рассказала НСН Нина Ромодановская
Чтобы фильм обладал международным потенциалом, должны использоваться интернациональные темы или актёры, которые известны за пределами России, а продюсеры зачастую не думают об этом заранее, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на данные «БК Медиа», сборы российских фильмов за рубежом за девять месяцев текущего года составили $4,6 млн. В прошлом году за такой же период сумма достигла $8,5 млн. В тройке лидеров анимационный проект «Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала» ($1,1 млн), фантастический боевик «Кракен» ($533,3 тыс.) и фильм для детей «Мальчик-дельфин-2» ($527 тыс.). Среди стран, где смотрят российское кино, перечислены Перу, Турция, Италия, Саудовская Аравия, Румыния, Бразилия, Мексика, Колумбия, Эквадор и Аргентина. По мнению Ромодановской, эта статистика может говорить о системной проблеме.
«Хочу отметить, что восемь с половиной и четыре с половиной (миллиона долларов – прим. НСН) - это цифры одного порядка. И по большому счету это мизерные значения для международных продаж. «Роскино» с недавних пор системно продвигает российское кино. На всех рынках, где нас принимают, мы присутствуем и представляем фильмы. На национальном стенде «Роскино» присутствуют дистрибьюторы, в том числе крупнейший дистрибьютор «Централ Партнершип», у которого, наверное, самый сильный пакет. «Атмосфера кино» с недавнего времени стала представлять фильмы. Всё, что, по их мнению, потенциально может продаваться на рынках для иностранного зрителя, всё продаётся. Я не думаю, что здесь в этом проблема», - считает Ромодановская.
При этом она отметила, что отечественный кинопродукт изначально не такой глобальный, так как это не продумывается заранее.
«Чтобы продавать контент за границу, нужно изначально закладывать в сам продукт соответствующие параметры. Но не всегда продюсеры думают о том, что потом они захотят продавать фильмы на международных рынках. Чтобы фильм обладал международным потенциалом, должны браться интернациональные темы или актеры, которые известны за пределами России для того, чтобы заинтересовать аудиторию за рубежом. На международных рынках ничьё кино никто не ждёт. Российское кино необходимо продвигать, а для этого нужны в первую очередь специалисты, понимающие конъюнктуру международных рынков, а также бюджет на продвижение», - подытожила Ромодановская.
Ранее в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» рассказала о том, что нейросети уже активно применяются для создания картинки и звука, но требуется найти баланс в применении новых технологий в кино, на что уйдет примерно пять лет.
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