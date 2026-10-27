Чтобы фильм обладал международным потенциалом, должны использоваться интернациональные темы или актёры, которые известны за пределами России, а продюсеры зачастую не думают об этом заранее, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на данные «БК Медиа», сборы российских фильмов за рубежом за девять месяцев текущего года составили $4,6 млн. В прошлом году за такой же период сумма достигла $8,5 млн. В тройке лидеров анимационный проект «Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала» ($1,1 млн), фантастический боевик «Кракен» ($533,3 тыс.) и фильм для детей «Мальчик-дельфин-2» ($527 тыс.). Среди стран, где смотрят российское кино, перечислены Перу, Турция, Италия, Саудовская Аравия, Румыния, Бразилия, Мексика, Колумбия, Эквадор и Аргентина. По мнению Ромодановской, эта статистика может говорить о системной проблеме.

«Хочу отметить, что восемь с половиной и четыре с половиной (миллиона долларов – прим. НСН) - это цифры одного порядка. И по большому счету это мизерные значения для международных продаж. «Роскино» с недавних пор системно продвигает российское кино. На всех рынках, где нас принимают, мы присутствуем и представляем фильмы. На национальном стенде «Роскино» присутствуют дистрибьюторы, в том числе крупнейший дистрибьютор «Централ Партнершип», у которого, наверное, самый сильный пакет. «Атмосфера кино» с недавнего времени стала представлять фильмы. Всё, что, по их мнению, потенциально может продаваться на рынках для иностранного зрителя, всё продаётся. Я не думаю, что здесь в этом проблема», - считает Ромодановская.