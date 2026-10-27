В Дании заявили, что Стубб и Стере не согласовывали с ЕС разговор с Путиным

«Я крайне скептически отношусь к этой инициативе Норвегии и Финляндии. Она не была согласована ни с кем из нас», — сказала она журналистам.

По словам Фредериксен, европейцам необходимо сохранять единство и «не действовать в одиночку».

Ранее в Кремле заявили, что разговор Путина, Стубба и Стёре состоялся по просьбе финской и норвежской сторон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

