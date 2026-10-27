Впервые в Китае проведена выставка скульптур Степана Дмитриевича Эрьзи (настоящая фамилия – Нефёдов, псевдоним взят в честь мордовского народа эрзя). Проект собрал около 100 тысяч посетителей: китайских студентов, преподавателей вузов и всех, кто интересуется культурой и искусством.

Просветительская программа оказалась не менее насыщенной: прошли сотни тематических экскурсий, экспертное обсуждение и около 30 мастер-классов по традиционным ремеслам Мордовии. Специально из Мордовии приезжали резчик по дереву Петр Рябов и мастерица по бисероплетению Вера Щукина. Гости с большим интересом изучали традиционные промыслы и с удовольствием уносили с собой собственноручно сделанные сувениры.

Организаторы собрали тысячи положительных отзывов о работе выставки. Китайская аудитория получила новую информацию о «Русском Родене» и ближе познакомилась с культурой России — от мордовских ремесел до современного мультимедийного прочтения скульптуры.

Выставка в Циндао стала не только юбилейным событием к 150-летию Эрьзи, но и мостом культурного обмена. И, судя по интересу китайской аудитории, у этого моста есть продолжение: по просьбе китайской стороны выставка будет показана в Российском культурном центре в Пекине.

Каждый день в павильоне «Россия» Экспоцентра «Жемчужина Китай – ШОС» собирались неравнодушные ценители прекрасного. В экспозицию в Циндао вошли работы мастера из его знаменитой южноамериканской и советской коллекции.

Ранее работы автора выставлялись в Европе, Латинской Америке и России, но до Азии добрались впервые. Посетители смогли не только увидеть знаменитые работы скульптура, но и проникнуться традициями и его культурой.

Посетители познакомились с 40 произведениями скульптуры из уникальных материалов - дерева кебрачо и альгарробо, мрамора, бронзы, а также графическими работами и мемориальными артефактами. Гости выставки могли рассмотреть специальную печатную продукцию, которая была переведена на китайский язык, также был представлен анимационный фильм о творчестве скульптора.

Но выставка стала лишь важной частью масштабного международного проекта. Культурное событие послужило толчком для дальнейшего взаимодействия двух народов, а также для связи творчества Эрьзи с современными художниками разных стран и народов.

В рамках выставки в Циндао состоялась также рабочая встреча с участием российских и китайских представителей из профильных учреждений.В диалоге приняли участие представители обеих сторон — художники, искусствоведы, кураторы и педагоги, событие назвали «культурным мостом» между двумя странами.

Вице-президент и эксперт Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи, искусствовед, автор и куратор выставочных проектов Фонда в России и за рубежом, член Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Елена Бутрова отметила, что публика Китая до этого не очень была знакома с выдающимися скульпторами России, поэтому знакомство с экспозицией Степана Эрьзи духовно и культурно обогатит китайских партнеров. По итогам месяца можно сказать, что посетители остались в восторге.

Не секрет, что интерес к русской культуре в Китае имеет глубокие исторические, социальные и психологические корни. В Китае любят русскую культуру не потому, что она «похожа» на китайскую, а потому что она воспринимается как сильная, искренняя и эмоционально глубокая — качества, которые в китайской традиции ценятся особенно высоко. Поэтому эта выставка станет лишь одним из шагов на пути сближения двух культур.

Затраты на реализацию проекта частично покрыты за счет денежных средств, предоставленных фондом «Русский мир». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи несет важную миссию, собирает и популяризирует культуру и творчество великого скульптора, работы которого в Азии оказался впервые. Огромное внимание организации выставки уделил лично основатель и президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

