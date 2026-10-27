Новак: Следующий танкер с дизтопливом для мирового рынка отправится 28 октября

Российские компании готовят отправку уже четвёртого танкера с дизельным топливом в США. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Новак: Россия готова поставить США любой объем дизеля

На полях 28-го министерского заседания Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) он отметил, что три корабля уже в пути. Отправка четвёртого ожидается 28 октября.

«Мы ожидаем 28 числа», - цитирует Новака RT.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что экспорт дизельного топлива позволит России получить прибыль и увеличить добычу нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияТопливоНефтепродуктыАлександр Новак

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