В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина со Стуббом и Стере

Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре обсудил тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что стороны приветствовали договоренность о возобновлении трёхсторонних переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

Владимир Путин напомнил собеседникам о первопричинах кризиса, дав при этом оценку ситуации в зоне конфликта. Также он указал «на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО», подчеркнув, что справедливый долгосрочный мир на Украине возможен только с учётом интересов России.

Ещё одной темой беседы стало обеспечение безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре «подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства».

«Разговор состоялся по просьбе финской и норвежской сторон», - добавили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не определена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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