В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина со Стуббом и Стере

Отмечается, что стороны приветствовали договоренность о возобновлении трёхсторонних переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном.

Владимир Путин напомнил собеседникам о первопричинах кризиса, дав при этом оценку ситуации в зоне конфликта. Также он указал «на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО», подчеркнув, что справедливый долгосрочный мир на Украине возможен только с учётом интересов России.

Ещё одной темой беседы стало обеспечение безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре «подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства».

«Разговор состоялся по просьбе финской и норвежской сторон», - добавили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не определена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».