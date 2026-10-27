В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина со Стуббом и Стере
Российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре обсудил тему урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны приветствовали договоренность о возобновлении трёхсторонних переговоров между Москвой, Киевом и Вашингтоном.
Владимир Путин напомнил собеседникам о первопричинах кризиса, дав при этом оценку ситуации в зоне конфликта. Также он указал «на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО», подчеркнув, что справедливый долгосрочный мир на Украине возможен только с учётом интересов России.
Ещё одной темой беседы стало обеспечение безопасности в регионах Балтийского моря и Севера Европы. Стубб и Стёре «подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства».
«Разговор состоялся по просьбе финской и норвежской сторон», - добавили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата новых трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине пока не определена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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