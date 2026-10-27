В Госдуме предложили сделать автоматической семейную налоговую выплату

Новую семейную налоговую выплату следует сделать автоматической. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

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Она отметила, что большую часть сведений о заявителях Социальный фонд России (СФР) запрашивает самостоятельно.

«С учётом масштабов межведомственного взаимодействия, видится логичным рассмотреть возможность введения проактивного, автоматического формата таких выплат», - указала парламентарий.

По словам Кавшар, соответствующее предложение будет направлено в Минтруда.

Семейная налоговая выплата появилась в РФ в 2026 году. Это возврат части уплаченного НДФЛ для каждого из родителей двух и более детей. При этом среднедушевой доход семьи за год не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе проживания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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