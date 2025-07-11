Ректор Института развития профобразования рассказал о реагировании на вызовы времени

Система профессионального образования должна оперативно реагировать на любые вызовы времени, а главный ее приоритет – обеспечение технологического суверенитета. Об этом НСН рассказал ректор Института развития профессионального образования Сергей Кожевников. Ранее в России представили международное исследование, которое показало, что за четыре года в странах БРИКС на 20% увеличилось число студентов, получающих профессиональное образование. Это подчеркивает важность качественной подготовки специалистов для устойчивого развития экономики наших государств.

«Сейчас, пожалуй, ни одно исследование в мире не может с полной уверенностью предсказать будущее, и ярким примером этому стал ковид, который неожиданно изменил нашу жизнь. Однако не готовиться к будущему было бы недальновидно и даже рискованно. Поэтому мы считаем крайне важным создавать условия для оперативного реагирования системы подготовки кадров на изменения. Возьмем, к примеру, беспилотные авиационные системы (БАС). За короткий срок удалось запустить полноценные программы обучения в колледжах по всей стране, что включает подготовку инфраструктуры, педагогов и учебных программ. Уже сегодня мы проводим полноценные соревнования по БАС, и это стало возможным благодаря способности системы быстро адаптироваться», - отметил Кожевников.

Также ректор отметил важность стратегических ориентиров страны в контексте технологического суверенитета. По его словам, в этих направлениях в ближайшее время будет расти потребность в кадрах, а значит, будут динамичнее развиваться и сами производства, связанные с технологическим лидерством. Здесь работодатели и производства формируют запросы и потребности, ориентируясь на которые учреждения образования готовят кадры.



