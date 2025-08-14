Роль среднего профобразования в развитии экономики РФ обсудят на форуме в Калуге
Преподаватели колледжей и техникумов, эксперты в сфере образования, представители органов власти и бизнес-сообщества из 89 регионов страны соберутся в Калуге на площадке Федерального технопарка профобразования, где в формате Форума среднего профобразования пройдет деловая программа финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Все дискуссии Форума объединены темой «среднее профобразование – локомотив экономики страны». 25 августа пройдет пленарное заседание с участием представителей Минпросвещения России, затем в течение четырех дней будут организованы мероприятия, посвященные формированию технологического суверенитета страны, передовым решениям в сфере содержания и качества среднего профобразования.
Система среднего профобразования, которой в этом году исполняется 85 лет, – это локомотив экономики России. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Президент поставил задачу – обеспечить технологическое лидерство и кадровый суверенитет страны. Достичь этой цели невозможно без качественного среднего профессионального образования», – отметил министр.
По словам проректора Института развития профессионального образования Надежды Малкиной, современные вызовы требуют от системы среднего профобразования постоянного обновления и гибкости.
«Диалог между образованием, бизнесом и государством — это залог успешного будущего отрасли», - подчеркнула Малкина. Она также считает, что только совместными усилиями можно сделать профессиональное образование еще более востребованным, технологичным и ориентированным на развитие реального сектора экономики и социальной сферы.
