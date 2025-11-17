Песков заявил о регулярных ответах на удары ВСУ по объектам энергетики РФ

Российская армия регулярно отвечает на Вооружённых сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре России. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВС России нанесли удар возмездия за операцию Киева с угоном МиГ-31

Комментируя налёт украинских дронов на порт в Новороссийске, он указал, что в ответ российские военные «работают по военным и околовоенным целям» на Украине.

«По целям... которые касаются энергетической инфраструктуры и продолжают эту работу», - заключил представитель Кремля.

Ранее беспилотники ВСУ повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры