Песков заявил о регулярных ответах на удары ВСУ по объектам энергетики РФ
Российская армия регулярно отвечает на Вооружённых сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре России. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя налёт украинских дронов на порт в Новороссийске, он указал, что в ответ российские военные «работают по военным и околовоенным целям» на Украине.
«По целям... которые касаются энергетической инфраструктуры и продолжают эту работу», - заключил представитель Кремля.
Ранее беспилотники ВСУ повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
