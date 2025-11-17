СМИ: США рассматривают возможность безопасного выезда Мадуро в другую страну
США рассматривают возможность безопасного выезда президента Венесуэлы Николаса Мадуро в другую страну. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.
Собеседники издания утверждают, что в американской администрации обсуждают безопасный выезд венесуэльского лидера и его ближайшего окружения на случай смены власти в стране. В частности, рассматриваются такие государства, как Турция, Россия, Азербайджан или Куба.
Также власти США параллельно рассматривают и более жесткие меры, в том числе арест Мадуро и передачу его под суд. Отмечается, что в обсуждениях участвуют Госдепартамент, Министерства энергетики, финансов, юстиции, обороны и другие структуры.
Ранее журнал The Atlantic, со ссылкой на источники, сообщил, что Мадуро готов уйти в отставку, но только при условии, что США выполнит ряд условий, в том числе обеспечив ему «комфортное изгнание», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
