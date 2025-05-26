Каждый десятый россиянин хочет уволиться по несколько раз в день
Каждый десятый россиянин признался, что хочет уволиться несколько раз в день, следует из результатов опроса сервиса по подбору сотрудников SuperJob.
Двое из трех россиян (68%) периодически задумываются об увольнении с работы, но не подают заявление. Женщины задумываются об увольнении гораздо чаще, чем мужчин (74% против 58%).
Примечательно, что периодическое желание уволиться у россиян с доходом от 100 тысяч рублей возникает чаще, чем у тех, кто зарабатывает меньше (71%), отмечает «Газета.Ru».
Ранее стало известно, что почти 40% россиян иногда приходилось работать в отпуске, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru