В аэропортах Самары и Пензы ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в еще двух российских аэропортах. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры действуют в воздушных гаванях Самары (Курумоч) и Пензы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - указал пресс-секретарь.

Ранее свою работу временно ограничили аэропорты Саратова и Тамбова.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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