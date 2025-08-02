В аэропортах Самары и Пензы ввели ограничения
2 августа 202505:43
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в еще двух российских аэропортах. Об этом написал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры действуют в воздушных гаванях Самары (Курумоч) и Пензы.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - указал пресс-секретарь.
Ранее свою работу временно ограничили аэропорты Саратова и Тамбова.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru