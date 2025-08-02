Президент Бразилии заявил о подготовке ответа на пошлины США
Бразилия работает над ответом на пошлины США в отношении ряда бразильских товаров, введенные с 1 августа. Об этом написал президент республики Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети Х.
«Мы всегда были открыты для диалога. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ответить на тарифные меры США», - подчеркнул политик.
Лула да Силва указал, что только граждане и институты Бразилии могут определять курс развития страны, в том числе взаимоотношения с Вашингтоном.
Ранее США решили ввести пошлины в размере 50% на импорт товаров из Бразилии. Американская сторона объяснила эти шаги необходимостью преодолеть товарный дефицит. В ответ Бразилия пригрозила ввести зеркальные тарифы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru