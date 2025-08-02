Президент Бразилии заявил о подготовке ответа на пошлины США

«Мы всегда были открыты для диалога. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы ответить на тарифные меры США», - подчеркнул политик.

Лула да Силва указал, что только граждане и институты Бразилии могут определять курс развития страны, в том числе взаимоотношения с Вашингтоном.

Ранее США решили ввести пошлины в размере 50% на импорт товаров из Бразилии. Американская сторона объяснила эти шаги необходимостью преодолеть товарный дефицит. В ответ Бразилия пригрозила ввести зеркальные тарифы.

