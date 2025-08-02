МВД: Мошенники могут использовать «Госуслуги» для оформления налогового вычета
Мошенники могут использовать аккаунт гражданина на портале госуслуг для оформления налогового вычета на свой счет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
«Мошенники могут получить доступ к аккаунту налогоплательщика и подать заявку на вычет, указав свой счет для получения денег», - предупредили в ведомстве.
МВД указало, что на «Госуслугах» злоумышленники могут получить доступ к паспортным данным, СНИЛС, кредитной истории, информации о недвижимости и звонить жертвам под видом представителей разных структур. По данным правоохранителей, сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют граждан инициировать контакт сообщениями о якобы взломе аккаунта. Как отметили в МВД, «Госуслуги» никогда не отправляют такую информацию в СМС или мессенджерах.
Ранее правоохранители заявили, что мошенники могут представляться работниками образовательных организаций или госорганов, пытаясь обмануть детей.
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