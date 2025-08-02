Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Саратове и Тамбове
2 августа 202504:31
Аэропорты Саратова и Тамбова временно ограничили работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены... ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - написал представитель ведомства в Telegram.
Отмечается, что меры призваны обеспечить безопасность полетов. Ограничения ввели около 02.09 мск.
Ранее прием и выпуск самолетов временно ограничивали в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного.
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- Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Саратове и Тамбове
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru