Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в Саратове и Тамбове

Аэропорты Саратова и Тамбова временно ограничили работу. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены... ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - написал представитель ведомства в Telegram.

Отмечается, что меры призваны обеспечить безопасность полетов. Ограничения ввели около 02.09 мск.

Ранее прием и выпуск самолетов временно ограничивали в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
ТЕГИ:АэропортыРосавиация

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