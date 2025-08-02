В очереди у Крымского моста скопилось 2,6 тысячи машин
2 августа 202506:32
Более 2,5 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале информцентра о ситуации на переправе.
На 06.00 мск со стороны Тамани перед мостом скопилось 1500 автомобилей. Время ожидания для них составляет более четырех часов.
«В очереди со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Ожидание около трех часов», - указано в сообщении.
В пятницу на Крымском мосту временно перекрывали движение. О его восстановлении сообщили спустя более чем пять часов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru