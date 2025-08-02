В очереди у Крымского моста скопилось 2,6 тысячи машин

Более 2,5 тысячи автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале информцентра о ситуации на переправе.

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На 06.00 мск со стороны Тамани перед мостом скопилось 1500 автомобилей. Время ожидания для них составляет более четырех часов.

«В очереди со стороны Керчи находится 1100 транспортных средств. Ожидание около трех часов», - указано в сообщении.

В пятницу на Крымском мосту временно перекрывали движение. О его восстановлении сообщили спустя более чем пять часов.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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