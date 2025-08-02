Трамп: США введут санкции против РФ, если не удастся достичь соглашения по Украине
Власти России умеют хорошо справляться с санкциями, однако США будут готовы ввести новые ограничения. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп телеканалу Newsmax.
Как отметил политик, Вашингтон введет санкции против РФ, если соглашения по Украине не достигнут в отведенные Трампом 10 дней.
«Он [президент России Владимир Путин] очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить», - указал американский лидер.
Ранее Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные рестрикции в отношении Москвы, но не уверен в их эффективности.
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