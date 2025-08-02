Трамп: США введут санкции против РФ, если не удастся достичь соглашения по Украине

Как отметил политик, Вашингтон введет санкции против РФ, если соглашения по Украине не достигнут в отведенные Трампом 10 дней.

«Он [президент России Владимир Путин] очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить», - указал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные рестрикции в отношении Москвы, но не уверен в их эффективности.

