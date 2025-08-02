Трамп: США введут санкции против РФ, если не удастся достичь соглашения по Украине

Власти России умеют хорошо справляться с санкциями, однако США будут готовы ввести новые ограничения. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп телеканалу Newsmax.

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Как отметил политик, Вашингтон введет санкции против РФ, если соглашения по Украине не достигнут в отведенные Трампом 10 дней.

«Он [президент России Владимир Путин] очень хорошо [справляется] с санкциями, он умеет их обходить», - указал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные рестрикции в отношении Москвы, но не уверен в их эффективности.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАСанкции Против РоссииДональд Трамп

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