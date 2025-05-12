«Главное при выходе из отпуска или длительных выходных не рваться сразу показать свою сильную включенность в работу, доказать свою востребованность для начальства. Лучше возвращаться в щадящем режиме, не стараться выполнить все нормы. В первое время важно осознать, что нового на работе произошло, какие запросы, инструменты появились. После этого получится довольно быстро осознать, что вы работаете уже давно. Специально сдерживаться и говорить, что выполните 50% нормы, не нужно, ограничений ставить не нужно. Делайте столько, сколько будет комфортно в первое время. «Втягивание» в рабочий процесс займет от двух до пяти дней», - рассказал он.

По его словам, в случае хронической усталости и депрессии нужно обязательно сменить деятельность, а не заставлять себя работать насильно.

«Хроническая усталость – это не очень изученный феномен, пока не до конца понятно, что это такое. В целом это ощущение, что вам все надоело, ничего не приносит радости. При этом еще вы очень сильно устали, хотя, возможно, только что пришли на работу. Человек чувствует, что никак не может заниматься своим делом дальше, накатывается депрессия. Очень тяжело в таком случае настраиваться на работу. Здесь очень многие скажут самому себе: «Соберись, тряпка!». Очень многие пытаются себя просто заставить работать, но такое насилие над собой хорошим не закончится. В какой-то момент вы можете вспылить, все бросить и уйти посреди дня. Вы просто подведете коллектив и потеряете работу. Поэтому к подобным синдромам надо отнестись очень серьезно, не полагаться на силу воли. Необходимо принять меры - взять себе несколько отгулов или отпуск внеочередной, даже за свой счет. Нужно дать себе возможность переключиться и отдохнуть», - заключил собеседник НСН.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с НСН рассказал, как себя вести, если работник допустил неприличное поведение на корпоративе, отметив, что следует обязательно извиниться публичным письмом или лично перед коллегами.

