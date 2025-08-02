Трамп заявил, что атомные подлодки США находятся ближе к России

Две американские атомные подводные лодки «находятся ближе к России». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Newsmax.

СМИ: Заявление Трампа о перемещении подлодок невозможно проверить

«Мы всегда хотим быть наготове, поэтому я направил в регион две атомные подводные лодки», - подчеркнул политик.

Трамп не стал указывать местоположение субмарин.

Ранее американский президент сообщил, что распорядился направить две атомные подлодки в соответствующие регионы из-за «провокационных заявлений» зампреда Совета Безопасности России Дмитрия Медведева.

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ФОТО: ТАСС / ABACA
ТЕГИ:ПодлодкиСШАДональд Трамп

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