Депутат Говырин: Пенсия неработающего пенсионера составит 15 тысяч рублей

Человек, который нигде не работал, может в 2025 году получить пенсию в размере не менее 15 тысяч рублей благодаря федеральной социальной доплате. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, государство поддерживает всех пожилых граждан.

«Если человек по каким-то причинам не работал, то он получает социальную пенсию в размере 8824 плюс доплату. Доплату ему делают региональную либо федеральную до прожиточного минимума. Федеральную дают, если региональный прожиточный минимум не достигает федерального, а региональную - если региональный прожиточный минимум выше федерального... минимума», - рассказал Говырин.

Депутат напомнил, что прожиточный минимум для пенсионера в РФ в текущем году составляет 15 250 рублей. Граждане могут оформить федеральную доплату через портал госуслуг. При этом в Москве или Московской области пенсионерам для получения выплат следует воспользоваться региональными виртуальными государственными сервисами, посетить Социальный фонд или МФЦ.

Между тем доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут увеличить размер пенсии, обратившись за ее назначением позже возникновения соответствующего права.

