Работника предприятия в Пензенской области задержали за связь со спецслужбой Польши
Сотрудника режимного предприятия Пензенской области задержали по подозрению в связях со спецслужбами Польши. Об этом сообщила ФСБ РФ.
Как утверждает спецслужба, россиянин самостоятельно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью «передачи сведений о деятельности предприятия» в рамках оборонного заказа. За это он ожидал содействия в выезде за границу.
Подозреваемый сотрудник предприятия задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством».
Ранее сообщалось, что жителя Новоалтайска, который планировал участвовать в военных действиях на стороне ВСУ, арестовали за передачу информации украинской организации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вертолет ВМС США упал в Тихий океан во время учений
- ЦАХАЛ заявил об уничтожении командиров элитного подразделения ХАМАС «Нухба»
- Сунак посетит Киев и объявит о крупном пакете финансовой помощи
- Захарова назвала удары США по Йемену нарушением международного права
- МВД объявило в розыск журналиста Серафимова
- Работника предприятия в Пензенской области задержали за связь со спецслужбой Польши
- Курс евро на Московской бирже опустился ниже 97 рублей
- СМИ: Российские шпажисты Бида и Лоханов хотят выступить за США на Олимпиаде
- Росстат обнаружил сокращение разрыва между доходами россиян
- Хуситы намерены атаковать корабли в Красном море до конца войны в Газе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru