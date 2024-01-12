Работника предприятия в Пензенской области задержали за связь со спецслужбой Польши

Сотрудника режимного предприятия Пензенской области задержали по подозрению в связях со спецслужбами Польши. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Как утверждает спецслужба, россиянин самостоятельно установил и поддерживал сотрудничество с представителем спецслужб Польши с целью «передачи сведений о деятельности предприятия» в рамках оборонного заказа. За это он ожидал содействия в выезде за границу.

ФСБ задержала крымчанина за госизмену под Псковом

Подозреваемый сотрудник предприятия задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Ранее сообщалось, что жителя Новоалтайска, который планировал участвовать в военных действиях на стороне ВСУ, арестовали за передачу информации украинской организации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:Пензенская ОбластьФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры