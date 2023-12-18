ФСБ задержала крымчанина за госизмену под Псковом
Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, подозреваемого в сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Псковской области.
Задержанному под Псковом мужчине предъявили обвинение в оказании помощи иностранному государству и деятельности против безопасности России.
Отмечается, что с августа по декабрь прошлого года фигурант производил фото- и видеосъемку военной техники и мест дислокации подразделений российской армии в Крыму. При помощи специального программного обеспечения злоумышленник вычислил координаты расположения личного состава и российской армии. Полученные данные задержанный передавал СБУ.
Ранее ФСБ задержала украинского агента, готовившегося совершить теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru