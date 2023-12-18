ФСБ задержала крымчанина за госизмену под Псковом

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, подозреваемого в сотрудничестве с Украиной. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Псковской области.

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Задержанному под Псковом мужчине предъявили обвинение в оказании помощи иностранному государству и деятельности против безопасности России.

Отмечается, что с августа по декабрь прошлого года фигурант производил фото- и видеосъемку военной техники и мест дислокации подразделений российской армии в Крыму. При помощи специального программного обеспечения злоумышленник вычислил координаты расположения личного состава и российской армии. Полученные данные задержанный передавал СБУ.

Ранее ФСБ задержала украинского агента, готовившегося совершить теракт в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Удмуртии.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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