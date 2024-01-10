Жителя Алтая арестовали за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ
Жителя Новоалтайска, который планировал участвовать в военных действиях на стороне ВСУ, арестовали за передачу информации украинской террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.
По данным ведомства, фигурант инициативно установил через интернет контакт с представителем террористической организации «в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины». Также житель Новоалтайска собирал сведения о российских военных в регионе, местах дислокации воинских частей и передавал их противнику.
Против мужчины возбуждено дело о государственной измене, пишет RT.
Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре, который связался с представителем украинской разведки с целью передачи данных о военных объектах РФ в Хабаровском крае, приговорили к 9,5 года заключения за госизмену, напоминает «Свободная пресса».
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