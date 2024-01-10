Жителя Алтая арестовали за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ

По данным ведомства, фигурант инициативно установил через интернет контакт с представителем террористической организации «в целях последующего участия в вооруженном конфликте на стороне Украины». Также житель Новоалтайска собирал сведения о российских военных в регионе, местах дислокации воинских частей и передавал их противнику.

Против мужчины возбуждено дело о государственной измене, пишет RT.

Ранее жителя Комсомольска-на-Амуре, который связался с представителем украинской разведки с целью передачи данных о военных объектах РФ в Хабаровском крае, приговорили к 9,5 года заключения за госизмену, напоминает «Свободная пресса».

