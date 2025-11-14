«Сокращения будут там, где есть бесполезная, рутинная работа, ее будут отдавать искусственному интеллекту. Далее замены пойдут в сфере IT, айтишников будут сокращать. Потому что ключевая ставка высокая, поддерживать новые направления бизнеса сложно, это коснется стартапов и так далее. Это все будет становиться менее рентабельным. Сокращения уже начинаются: первыми начали лидеры рынка, например, «Сбер» и «Газпром». Дорого сейчас держать новые направления бизнеса и верить, что когда-то они выстрелят. Проще сейчас сократить, чтобы сосредоточиться на том, что приносит деньги здесь и сейчас. С другой стороны, ИИ облегчает процесс, не надо так много разработчиков держать в штате. Поэтому на рынке будет профицит и сеньоров (старших специалистов), и джунов», - пояснил он.

Мурадян подчеркнул, что только особо ценных сотрудников не будут увольнять.

«Можно, конечно, снижать премии, но всех все равно не удержишь. Кредиты очень дорогие, поэтому компании будут думать, как удержаться на плаву. Проще всего отказаться от ряда направлений. Не уволят только особо ценных, потому что их потом будет очень сложно и дорого нанять обратно. Остальных попросят любезно пойти на выход. Также под волну сокращений попадут операторы колл-центров, специалисты поддержки. Куда им идти? На фабрики, производства, в строительство, логистику», - заключил собеседник НСН.

Увеличить уровень дохода можно только повышая квалификацию или переходя на более высокие позиции, но не оставаясь годами на одной должности. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

