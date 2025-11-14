Любезно на выход: Айтишники первыми попадут под сокращения в 2026 году
Ключевая ставка высокая, поддерживать новые направления бизнеса сложно, поэтому волна сокращений коснется стартапов и IT, заявил НСН Гарри Мурадян.
Айтишники первыми попадут под волну сокращений в 2026 году, заявил НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
В первом полугодии 2026 года россиян ожидает очередная волна сокращений, а увольнять сотрудников начнут с января, предупредил управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев, передает «Газета.Ru». По его словам, сокращения приобретают все более массовый характер, и новая волна оптимизаций неизбежна. Мурадян рассказал, кого затронет этот «тренд».
«Сокращения будут там, где есть бесполезная, рутинная работа, ее будут отдавать искусственному интеллекту. Далее замены пойдут в сфере IT, айтишников будут сокращать. Потому что ключевая ставка высокая, поддерживать новые направления бизнеса сложно, это коснется стартапов и так далее. Это все будет становиться менее рентабельным. Сокращения уже начинаются: первыми начали лидеры рынка, например, «Сбер» и «Газпром». Дорого сейчас держать новые направления бизнеса и верить, что когда-то они выстрелят. Проще сейчас сократить, чтобы сосредоточиться на том, что приносит деньги здесь и сейчас. С другой стороны, ИИ облегчает процесс, не надо так много разработчиков держать в штате. Поэтому на рынке будет профицит и сеньоров (старших специалистов), и джунов», - пояснил он.
Мурадян подчеркнул, что только особо ценных сотрудников не будут увольнять.
«Можно, конечно, снижать премии, но всех все равно не удержишь. Кредиты очень дорогие, поэтому компании будут думать, как удержаться на плаву. Проще всего отказаться от ряда направлений. Не уволят только особо ценных, потому что их потом будет очень сложно и дорого нанять обратно. Остальных попросят любезно пойти на выход. Также под волну сокращений попадут операторы колл-центров, специалисты поддержки. Куда им идти? На фабрики, производства, в строительство, логистику», - заключил собеседник НСН.
Увеличить уровень дохода можно только повышая квалификацию или переходя на более высокие позиции, но не оставаясь годами на одной должности. Об этом НСН рассказал основатель портала SuperJob Алексей Захаров.
