Работающим пенсионерам на самоизоляции разрешено продлить электронные больничные

Принятое решение касается россиян, живущих в регионах, где действуют ограничительные меры из-за коронавируса, и затрагивает граждан 65+, если они не работают удаленно и не находятся в отпуске.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — цитирует документ Газета.ru.

Отмечается, что электронные больничные будут оплачивает Фонд социального страхования. Для получения документа не требуется дополнительных сведений.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал «за» и «против» продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+.

«Особенно тяжело тем, кто проживает один. Тут прогрессирует дефицит познавательной сферы. Потому что изоляция людей в столь пожилом и старческом возрасте способствует развитию у них деменции. Отсутствие физических нагрузок вызывает детренирование сердечно-сосудистой системы. Это все приводит к тому, что прогрессируют возрастозависимые заболевания у людей», - пояснил эксперт.

