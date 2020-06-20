Работающим пенсионерам на самоизоляции разрешено продлить электронные больничные
Председатель правительства России подписал документ, который разрешает работающим пенсионерам, находящимся на самоизоляции, продлить электронные больничные. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Принятое решение касается россиян, живущих в регионах, где действуют ограничительные меры из-за коронавируса, и затрагивает граждан 65+, если они не работают удаленно и не находятся в отпуске.
«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — цитирует документ Газета.ru.
Отмечается, что электронные больничные будут оплачивает Фонд социального страхования. Для получения документа не требуется дополнительных сведений.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал «за» и «против» продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+.
«Особенно тяжело тем, кто проживает один. Тут прогрессирует дефицит познавательной сферы. Потому что изоляция людей в столь пожилом и старческом возрасте способствует развитию у них деменции. Отсутствие физических нагрузок вызывает детренирование сердечно-сосудистой системы. Это все приводит к тому, что прогрессируют возрастозависимые заболевания у людей», - пояснил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
577 тыс.+7 889 / сут.
Умерли
8 002+161 / сут.
Выздоровели
335 тыс.+10 186 / сут.
- Скончался автор песни «На заре» Олег Парастаев
- Вменяемый Ефремов: Что грозит артисту, устроившему смертельное ДТП
- СМИ: Ефремов признан вменяемым
- Работающим пенсионерам на самоизоляции разрешено продлить электронные больничные
- США инициировали переговоры с Россией и Китаем по контролю над вооружением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru