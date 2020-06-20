Работающим пенсионерам на самоизоляции разрешено продлить электронные больничные

Председатель правительства России подписал документ, который разрешает работающим пенсионерам, находящимся на самоизоляции, продлить электронные больничные. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

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Принятое решение касается россиян, живущих в регионах, где действуют ограничительные меры из-за коронавируса, и затрагивает граждан 65+, если они не работают удаленно и не находятся в отпуске.

«Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе», — цитирует документ Газета.ru.

Отмечается, что электронные больничные будут оплачивает Фонд социального страхования. Для получения документа не требуется дополнительных сведений.

Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН назвал «за» и «против» продление режима самоизоляции для граждан в возрасте 65+.

«Особенно тяжело тем, кто проживает один. Тут прогрессирует дефицит познавательной сферы. Потому что изоляция людей в столь пожилом и старческом возрасте способствует развитию у них деменции. Отсутствие физических нагрузок вызывает детренирование сердечно-сосудистой системы. Это все приводит к тому, что прогрессируют возрастозависимые заболевания у людей», - пояснил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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