Минздрав сообщил о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может вызывать бред и снижение артериального давления. О нетипичных симптомах заболевания у этой категории больных сообщили в Минздраве России.
В методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции также говорится, что у пациентов пожилого и старческого возраста возможны также конъюнктивит, падения и тахикардия, сообщает RT.
В документе ведомства также говорится, что лечение некоторых пациентов с COVID-19 противомалярийным препаратом гидроксихлорохином обоснованно, сообщает телеканал «360».
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в эфире НСН, что в первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска. К ним относятся медики, люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые граждане.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
432 тыс.+8 536 / сут.
Умерли
5 215+178 / сут.
Выздоровели
196 тыс.+8 972 / сут.
- Минздрав сообщил о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых
- Роскосмос оценил идею отправить Рогозина прыгать на батуте
- В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
- Убитый Росгвардией екатеринбуржец все же был грабителем: Видео
- Видео плачущего Кадырова появилось в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru