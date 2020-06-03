Минздрав сообщил о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может вызывать бред и снижение артериального давления. О нетипичных симптомах заболевания у этой категории больных сообщили в Минздраве России.

В методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции также говорится, что у пациентов пожилого и старческого возраста возможны также конъюнктивит, падения и тахикардия, сообщает RT.

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В документе ведомства также говорится, что лечение некоторых пациентов с COVID-19 противомалярийным препаратом гидроксихлорохином обоснованно, сообщает телеканал «360».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в эфире НСН, что в первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска. К ним относятся медики, люди с хроническими заболеваниями, а также пожилые граждане.



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Фото: скиншот youtube.com
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