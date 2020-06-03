Минздрав сообщил о нетипичных симптомах коронавируса у пожилых

У пожилых людей коронавирус может вызывать бред и снижение артериального давления. О нетипичных симптомах заболевания у этой категории больных сообщили в Минздраве России.

В методических рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции также говорится, что у пациентов пожилого и старческого возраста возможны также конъюнктивит, падения и тахикардия, сообщает RT.