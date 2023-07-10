Работа Керченской паромной переправы вновь временно приостановлена

Работа Керченской паромной переправы вновь временно приостановлена из-за погодных условий, сообщило ГУ МЧС по Республике Крым.

Сообщение опубликовано в 10:26 по московскому времени, сообщает об ухудшении погодных условий.

До этого сообщалось, что работа паромной переправы восстановлена и осуществляется в штатном режиме.

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Работа Керченской переправы была остановлена в ночь на 10 июля из-за усиления ветра.

Ранее на Керченской переправе заработали два больших десантных корабля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Они уже приступили к перевозке гражданских автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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