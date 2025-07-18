Депутат Горелкин призвал WhatsApp готовиться к уходу из России

Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) следует готовиться к уходу с российского рынка,считает первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, платформа с большой долей вероятности попадет в разрабатываемый правительством список ПО из недружественных государств, подлежащего ограничениям.

«По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан... Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно – это национальный мессенджер. И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через «Госуслуги», интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее», - написал Горелкин.

При этом он допустил, что мессенджер Telegram, занимающий второе место по суточному охвату (55%), не подпадет под ограничения, «особенно если будет выполнять требования законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке».

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предложил исключить использование WhatsApp и других западных мессенджеров в госсекторе и критической инфраструктуре России, пишет RT.

