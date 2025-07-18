СМИ: Миллиардера Мацоцкого арестовали по делу о даче крупной взятки

Создателя IT-холдинга «ГС-Инвест» миллиардера Сергея Мацоцкого арестовали в рамках уголовного дела о взятке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, бизнесмен обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

«Мацоцкого арестовал Басманный суд Москвы», - пишет Baza.

Подробности дела не раскрываются.

Сергей Мацоцкий считается одним из самых влиятельных людей на российском IT-рынке. Его состояние оценивают в 14,5 млрд рублей.

Ранее экс-гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова арестовали за получение взятки в особо крупном размере, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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