СМИ: Миллиардера Мацоцкого арестовали по делу о даче крупной взятки
Создателя IT-холдинга «ГС-Инвест» миллиардера Сергея Мацоцкого арестовали в рамках уголовного дела о взятке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, бизнесмен обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.
«Мацоцкого арестовал Басманный суд Москвы», - пишет Baza.
Подробности дела не раскрываются.
Сергей Мацоцкий считается одним из самых влиятельных людей на российском IT-рынке. Его состояние оценивают в 14,5 млрд рублей.
Ранее экс-гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова арестовали за получение взятки в особо крупном размере, пишет RT.
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