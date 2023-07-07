Два больших десантных корабля заработали на Керченской переправе

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что на Керченскую переправу прибыли обещанные Минобороны РФ два больших десантных корабля, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что взял на контроль пробки на Крымском мосту

По его словам, они уже приступили к перевозке гражданских автомобилей.

«Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе», - сказал он.

Ранее министр транспорта Виталий Савельев на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил о готовности военных оказать помощь в решении проблемы с пробками на подъездах к Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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