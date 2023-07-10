Смерчи, град и ливни: Сочи залило, Москве готовят «холодный» рекорд

В Сочи на реке Хорота во время ливней сработали датчики «Опасное явление», вода в реке достигала критических отметок. Были включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.

«Сейчас уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности», — говорится в заявлении.

В администрации отметили, что в городе работает оперативный штат, для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена вся необходимая техника. Подчеркивается, что в Адлерском районе находятся спасатели муниципальной службы спасения и Кубань-СПАС, которые следят за ситуацией и в случае необходимости готовы оказать помощь людям.