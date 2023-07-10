Смерчи, град и ливни: Сочи залило, Москве готовят «холодный» рекорд
Микрорайон Хоста, Адлерский район Сочи и территория Сириус сильнее всего пострадали от масштабных ливней, которые начались в ночь на 9 июля. Из последнего начали эвакуацию людей, между тем Москву ждет «арктический мешок».
В Сочи на реке Хорота во время ливней сработали датчики «Опасное явление», вода в реке достигала критических отметок. Были включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Telegram-канале.
«Сейчас уровень воды пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности», — говорится в заявлении.
В администрации отметили, что в городе работает оперативный штат, для проведения аварийно-спасательных работ подготовлена вся необходимая техника. Подчеркивается, что в Адлерском районе находятся спасатели муниципальной службы спасения и Кубань-СПАС, которые следят за ситуацией и в случае необходимости готовы оказать помощь людям.
До конца дня 10 июня в Сочи действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ливни, ветер, град, выход рек из берегов, формирование смерчей над морем в районе Магри — Веселое. Туристов и горожан просят быть предусмотрительными и не планировать отдых у воды.
Так, в ночь на воскресенье, 9 июля, в Сочи прошли сильные ливни. Всего в городе выпало около 80 мм осадков, дожди прошли и в ночь на 10 июля. Больше всего пострадал микрорайон Хоста. По сообщениям местных властей, там подтопило два многоквартирных жилых дома, порядка десяти автомобилей дождями унесло в обрыв.
По данным РИА Новости, днем 9 июля жители одной из улиц Хосты оказались отрезаны от других районов города из-за наваленных на дорогу автомобилей, которые унесло ливнем. При этом о погибших и пострадавших не сообщалось, эвакуация не проводилась.
Из-за масштабного ливня закрыли все городские пляжи в Сочи. Администрация курорта 9 июля сообщала, что есть опасность формирования смерчей над морем.
«Возможно выпадение большого количества осадков с градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Имеется опасность формирования смерчей над морем», — сообщили в администрации.
К вечеру 9 июля дождь перешел в Адлерский район Сочи. Там выпало 100 миллиметров осадков, из-за дождей перекрыли участок трассы А-147 Адлер-Веселое. Также движение для всего вида транспорта закрывали по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией. Но к утру 10 июля в МЧС Южной Осетии сообщили, что движение по Транскавказской автомагистрали возобновили.
Стихия обрушилась и на территорий Сириус в Сочи. Утром 10 июля МЧС РФ сообщило, что спасатели начали эвакуацию жителей поселка Мирный из-за подтоплений. Согласно данным, в поселке произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц.
«Также сейчас оказывают помощь жителям населенного пункта, проводят эвакуацию - в пунктах временного размещения 54 человека», - приводит РИА Новости сообщение МЧС РФ.
В соцсетях жители делятся кадрами, на которых видно, как автомобили по крыши в воде, а люди – на лодках.
Непогода пришла также в Новороссийск и Анапу. Накануне местные жители видели там смерчи, на море был шторм. При этом РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило 9 июля, что во время шторма отдыхающий утонул на побережье Анапы.
На Абхазию также обрушились сильнейшие ливни. МЧС Абхазии рекомендовал гражданам и гостям республики не ездить в Гагрский район. Сообщалось, что движение поездов в Абхазии 9 июля было приостановлено в связи с размывом железнодорожных путей.
«Движение поездов приостановлено из-за размыва железнодорожных путей в Гагрском районе. Их подмыло в районе вокзала Гагры. Более двухсот шпал провисло на станции "Бзыбь"», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы РУП «Абхазская железная дорога».
Между тем в Москве свои заботы: к середине этой недели в столицу и Центральную Россию придет осенняя погода, предупредили в центре «Фобос». Синоптик Евгений Тишковец пообещал жителям столичного региона попадание в «арктический мешок».
«К среде столбики термометров рухнут в бездну осеннего холода и будут колебаться от плюс 11 до плюс 16, что соответствует климатической норме сентября, ночью минимальная температура составит плюс шесть — плюс 11. Такие похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет. Мало того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет», - сказал Тишковец РИА Новости.
Тем временем в Магаданской области 37-градусная жара сменилась июльским снегом. Он выпал в Ягоднинском и Сусуманском округах, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани скопились 1229 машин
- ЦИК Узбекистана: Мирзиеев выиграл выборы президента с 87,05% голосов
- Герасимов поручил выявлять украинские С-200 и планировать упреждающие удары
- Минобороны: Украина безуспешно пыталась ударить ракетами С-200 по трем российским регионам
- Премьер Камбоджи назвал применение кассетных бомб на Украине опасностью «на сто лет»
- СМИ: Цены на PlayStation и Xbox в России упали до минимума
- Крупный пожар на складе в Петербурге локализовали
- Марочко сообщил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении
- Беженку с Украины убили в отеле в норвежском Бергене
- В Кемерове пятерых полицейских приговорили к условным срокам по делу об убийстве студентки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru