Немецкий политолог Рар заявил о судьбоносном моменте после 18-го пакета санкций
От того, поддержат ли США санкции Европы против России своими мерами, и как на это отреагируют Китай, Индия и Турция, определит новый мировой порядок, заявил НСН Александр Рар.
Принятый ЕС 18-й пакет санкций против РФ почти ничего не значит, он «сопровождающий»: Западу важнее, как американские санкции против партнеров России повлияют на эти страны, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Страны Евросоюза все-таки одобрили 18-й пакет антироссийских санкций. По данным Reuters, ограничения вводятся в отношении еще 105 судов «теневого флота» РФ, которые, по версии ЕС, перевозят российские углеводороды в обход санкций. Кроме того, будет снижен потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. Глава Европейской дипломатии Кая Каллас назвала новый пакет «одним из самых жёстких». Словакия, уже шесть раз блокировавшая этот пакет, на этот раз мешать не стала. Рар пояснил, зачем европейцам был нужен этот пакет.
«Действительно, в Словакии и Венгрии до последнего противились. Но мы же знаем политику Евросоюза - таким странам за кулисами заламывают руки, угрожают. Европейцы ввели этот пакет, потому что уверены, что уговорили Трампа, и сейчас Америка введет похожий пакет. Тогда вот такой двойной рычаг американских и европейских санкций принудит Россию остановить военные действия на Украине», - отметил он.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте решил оказать давление и на ближайших союзников России и предупредил, что покупатели российской экспортной продукции, то есть такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, могут серьезно пострадать от вторичных пошлин в размере 100%, если не окажут влияние на РФ. В связи с этим Рар рассказал, что реакция стран-партнеров России на эти ограничения станет решающей – это может изменить весь мировой порядок.
«Это сопровождающий пакет. Эти санкции сейчас не самые главные. Все свои возможности Европа во многом уже исчерпала и фактически изолировала Россию в плане технологий, финансов, даже закупки энергоносителей. Но сейчас надо посмотреть, на что будут нацелены американские санкции и частично санкции против стран-партнеров РФ: Китая, Индии, Турции. Либо это приведет к развалу глобальной системы экономики, и мир разделится на разные экономические блоки, потому что есть страны, которые откажутся принимать такое давление. Либо их действительно настолько запугают, в чем я сомневаюсь, что они принудительно откажутся от сотрудничества с Россией. Однако тогда цены на нефть, энергоносители в мире настолько подскочат, что это будет ударом по самой Америке и Европе. Если исчезнет российская нефть, ее будет нечем заменить. Хотя в Европе считают, что есть американский сжиженный газ, и страны ОПЭК можно будет тоже уговорить или запугать. Я думаю, что большинство этих стран не сможет отказаться от сотрудничества с Россией», - подытожил собеседник НСН.
При этом в Индии ранее заявили о готовности отказаться от российской нефти на фоне продолжающихся угроз американского лидера Дональда Трампа ввести санкции для всех партнеров Москвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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