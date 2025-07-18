Принятый ЕС 18-й пакет санкций против РФ почти ничего не значит, он «сопровождающий»: Западу важнее, как американские санкции против партнеров России повлияют на эти страны, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.

Страны Евросоюза все-таки одобрили 18-й пакет антироссийских санкций. По данным Reuters, ограничения вводятся в отношении еще 105 судов «теневого флота» РФ, которые, по версии ЕС, перевозят российские углеводороды в обход санкций. Кроме того, будет снижен потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель. Глава Европейской дипломатии Кая Каллас назвала новый пакет «одним из самых жёстких». Словакия, уже шесть раз блокировавшая этот пакет, на этот раз мешать не стала. Рар пояснил, зачем европейцам был нужен этот пакет.