Домашний режим для пожилых и хроников становится рекомендацией – указ Мэра

Москва отменяет обязательный домашний режим для горожан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями вместо обязательного становится рекомендательным», — написал градоначальник в своем блоге.

В ближайшие дни в столице в полном объеме возобновят работу кружков и секций программы «Московское долголетие».

Кроме того, Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в городе приходит в норму, пишет «Свободная пресса».

«Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», — отметил мэр.

Так, в столице сняты ограничения на посещение общепита, театров и музеев, концертных площадок, спортивных мероприятий, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПенсионерыКоронавирусСергей СобянинМосква
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