Роспотребнадзор порекомендовал сохранить только ношение масок в помещениях
Роспотребнадзор в условиях распространения омикрон-штамма порекомендовал сохранить только обязательное ношение масок в помещениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кроме того, в помещениях рекомендуется сохранить и усиленную дезинфекцию.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если человек переболел омикрон-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который предотвратит тяжелое течение заболевания.
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