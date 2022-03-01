Роспотребнадзор порекомендовал сохранить только ношение масок в помещениях

Кроме того, в помещениях рекомендуется сохранить и усиленную дезинфекцию.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если человек переболел омикрон-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который предотвратит тяжелое течение заболевания.

