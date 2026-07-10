ФСБ сорвала попытку ВСУ совершить теракт на аэродроме «Ростов-Центральный»
ФСБ РФ сорвала попытку Киева атаковать аэродром «Ростов-Центральный» с 13 FPV-дронами с ИИ, сообщили ведомство.
Целью киевского теракта было разрушить инфраструктуру аэропорта, уничтожить личный состав и подоровать самолеты.
Отмечается, что враг хотел задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системой ИИ, с боевой нагрузкой более 1 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте на каждый дрон.
Завербованный сотрудниками ГУР МО Украины россиянин сам сообщил в ФСБ о предложении от кураторов.
Ранее ФСБ России предотвратили попытку украинских спецслужб совершить беспрецедентную серию терактов в России с помощью беспилотников, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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