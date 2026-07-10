«Тихие смыслы» признали лучшим фильмом 10-го «Горького феста»
На 10‑м фестивале «Горький фест» в Нижнем Новгороде документальный фильм «Тихие смыслы» (режиссёры Александра Андронова и Антон Белоусов) получил главный приз и специальный приз компании Wildberries — сертификат на один миллион рублей.
Лучшую режиссуру отметили у Алексея Федорченко за картину «Мифы о Гефесте, Боге и стройотряде», а лучшую актёрскую работу — у Александра Гридина и Марии Лукьяновой в фильме «Что ты здесь видишь», передаёт ТАСС. Приза за лучшую драматургию удостоился Виталий Суслин («Снежинка и Снеговик»), за лучшее музыкальное решение — композитор Наталия Гришанина («Ось»), за лучшее изобразительное решение — создатели ленты «Братья» (режиссёры Анна Далингер и Станислав Тихонравов).
Фильм «Лето будет общим» (режиссёр Даниил Меркулов) получил особое упоминание жюри «За смелость петь пловцам», а приз зрительских симпатий «Мы сходимся в одном» достался картине «Мон» (режиссёр Софья Чигирова).
Фестиваль проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года, его организатор — «Продюсерский центр "Люксар"», президент — Михаил Пореченков.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в разговоре с НСН удивилась, что сериал «Больница Питт» снова претендует на большое количество наград, однако она подчеркнула, что лидерство по числу номинаций далеко не всегда ведет к триумфу на награждении.
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