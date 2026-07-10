Два объекта загорелись в Азове из-за атаки дронов

Два объекта хранения нефтепродуктов загорелись в Азове в Ростовской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

Помимо прочего, в Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки беспилотника начался пожар в административном здании, однако его полностью локализовали. По словам Слюсаря, жертв и пострадавших нет.

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Также пожар произошел в Таганроге на территории Морского порта. О пострадавших не сообщается. БПЛА также повредил частный дом.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за сутки 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, напоминает RT.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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