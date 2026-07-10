Два объекта загорелись в Азове из-за атаки дронов

Два объекта хранения нефтепродуктов загорелись в Азове в Ростовской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

Помимо прочего, в Азовском районе в селе Кагальник в результате атаки беспилотника начался пожар в административном здании, однако его полностью локализовали. По словам Слюсаря, жертв и пострадавших нет.