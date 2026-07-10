В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ
В результате падения обломков дрона начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперштаб региона.
По предварительной информации, никто не пострадал. Обломки БПЛА также упали по нескольким адресам в станице Северской на территории частного дома и — предприятия.
На местах происшествий работают оперативные и профильные службы.
Ранее в результате атаки БПЛА на Краснодарский край произошло возгорание на нефтебазе, передает RT.
Помимо прочего, в Азове в Ростовской области загорелись два объекта хранения нефтепродуктов после атаки беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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