В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА начался пожар на НПЗ

В результате падения обломков дрона начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом сообщил оперштаб региона.

По предварительной информации, никто не пострадал. Обломки БПЛА также упали по нескольким адресам в станице Северской на территории частного дома и — предприятия.

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На местах происшествий работают оперативные и профильные службы.

Ранее в результате атаки БПЛА на Краснодарский край произошло возгорание на нефтебазе, передает RT.

Помимо прочего, в Азове в Ростовской области загорелись два объекта хранения нефтепродуктов после атаки беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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