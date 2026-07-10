Россиянам назвали главные ошибки после укуса клеща

Также она заявила, что нельзя использовать масло, крем и другие жидкости, чтобы достать клеща, а после выбрасывать его. После извлечения его необходимо обязательно положить в герметичную емкость и отправить на исследование в лабораторию.

Также важно следить, чтобы после его извлечения из-под кожи, там не осталась его головка.

Ранее замдиректора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования компании «Согласие» Людмила Страхова заявила, что в России пик активности клещей обычно приходится на период с апреля по июнь, но высокая вероятность укусов на природе сохранится до сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

