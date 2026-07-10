Россиянам назвали главные ошибки после укуса клеща

После укуса клеща многие не сразу обращаются за помощью или не обращаются вовсе, ориентируясь на отсутствие температуры, слабости или покраснения вокруг, однако это главная ошибка. Об этом рассказала врач лаборатории ДНКОМ, терапевт, педиатр Наталья Коломиец. Ее слова приводит «Лента.ру».

По ее словам, некоторые заболевания, которые переносят эти насекомые, поначалу могут протекать почти без симптомов.

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Также она заявила, что нельзя использовать масло, крем и другие жидкости, чтобы достать клеща, а после выбрасывать его. После извлечения его необходимо обязательно положить в герметичную емкость и отправить на исследование в лабораторию.

Также важно следить, чтобы после его извлечения из-под кожи, там не осталась его головка.

Ранее замдиректора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования компании «Согласие» Людмила Страхова заявила, что в России пик активности клещей обычно приходится на период с апреля по июнь, но высокая вероятность укусов на природе сохранится до сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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