Минобороны: Над регионами РФ перехватили 376 БПЛА ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 9 на 10 июля перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля ПВО отражали атаку БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Псковской, Смоленской, Тверской областями.
Также российские военные уничтожили дроны над Московским регионом, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что над Ленинградской областью уничтожены 16 украинских беспилотников, напоминает RT.
Накануне в Минобороны сообщили, что ПВО перехватили и уничтожили за сутки 152 украинских дрона, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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