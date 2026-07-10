Минобороны: Над регионами РФ перехватили 376 БПЛА ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 9 на 10 июля перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 20:00 мск 9 июля до 7:00 мск 10 июля ПВО отражали атаку БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Ростовской, Псковской, Смоленской, Тверской областями.