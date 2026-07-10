Мошенники в РФ стали вовлекать людей в преступные схемы на улице
В городах России участились случаи вовлечения в мошеннические схемы под видом просьб о помощи с наличными. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Его слова приводит «Лента.ру».
Кузьменко напомнил, что любой, кто на улице предлагает перевести деньги карту под любым предлогом, будь то помощь с оплатой такси, или другие причины — это потенциальная угроза, так как человек не знает, откуда эти деньги.
При этом он подчеркнул, что незнание о вовлечении в преступную схему не освобождает от ответственности.
Ранее стало известно, что мошенники повторно связываются с людьми, которые уже становились жертвами финансового обмана, чтобы выманить у них дополнительные средства, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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