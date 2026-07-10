Мошенники в РФ стали вовлекать людей в преступные схемы на улице

В городах России участились случаи вовлечения в мошеннические схемы под видом просьб о помощи с наличными. Об этом сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Его слова приводит «Лента.ру».

Кузьменко напомнил, что любой, кто на улице предлагает перевести деньги карту под любым предлогом, будь то помощь с оплатой такси, или другие причины — это потенциальная угроза, так как человек не знает, откуда эти деньги.