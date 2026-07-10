СМИ: В ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве пострадали 25 человек

Автобус с пассажирами и «Газель» столкнулись на улице Нижегородской в Москве, 25 человек получили травмы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Мосгортранс.

Среди пострадавших также числится водитель автобуса.

Отмечается, что «Газель», нарушив правила дорожного движения резким маневром и не убедившись в его безопасности, подрезала автобус.

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Сейчас движение на Нижегородской улице в районе дома 9Г по направлению в центр временно затруднено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что замгубернатора Курской области Александр Чепик попал в ДТП с пятью пострадавшими, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Прокуратура Москвы
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