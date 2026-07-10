Россиянам назвали признаки слежки через камеру ноутбука или смартфона

Если на смартфоне или другом гаджете горит лампочка, а человек не открыл камеру и не общается по видеозвонку, то это признак дистанционной слежки. Об этом сообщил эксперт в области IT, технический директор компании «Стахановец» Сергей Щербаков. Его слова приводит «Лента.ру».

В этом случае нужно сразу проверить, какие программы открыты, и если никакое приложение не использует камеру, то нужно отключить интернет и запустить антивирусную проверку.