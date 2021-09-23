Рособрнадзор предупредил о последствиях полного отказа от ЕГЭ

В ведомстве добавили, что организованные на федеральном уровне единые подходы и процедуры «мотивируют школьников к обучению».

В Рособрнадзоре также отметили, что ЕГЭ в качестве вступительного испытания подтвердил свою востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов, поступающих в вузы страны, сообщает Ura.ru.

Ранее группа депутатов КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым предложила сделать ЕГЭ добровольным и предоставить школьникам возможность сдать итоговую аттестацию в другой форме. При этом парламентарии считают, что необходимо ввести обязательный выпускной экзамен по русской литературе, отмечает РИА ФАН.

