Рособрнадзор предупредил о последствиях полного отказа от ЕГЭ

Отказ от итоговой аттестации в виде Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необоснован, это может привести к снижению качества образования, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Зюганов заявил о планах отменить ЕГЭ

В ведомстве добавили, что организованные на федеральном уровне единые подходы и процедуры «мотивируют школьников к обучению».

В Рособрнадзоре также отметили, что ЕГЭ в качестве вступительного испытания подтвердил свою востребованность как эффективный механизм отбора абитуриентов, поступающих в вузы страны, сообщает Ura.ru.

Ранее группа депутатов КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым предложила сделать ЕГЭ добровольным и предоставить школьникам возможность сдать итоговую аттестацию в другой форме. При этом парламентарии считают, что необходимо ввести обязательный выпускной экзамен по русской литературе, отмечает РИА ФАН.

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