«Смерти подобно»: Желание Бастрыкина отменить ЕГЭ объяснили боязнью перестановок
Глава Следственного комитета высказал мнение старшего поколения российских силовиков, но оно на перспективы ЕГЭ не повлияет, заявил политолог Павел Салин.
Силовые структуры считают, что все самое лучшее было в СССР, поэтому и предлагают вернуть советскую систему образования. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.
Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ), назвав его «пыткой для молодежи», и вернуть советскую систему образования. Салин отметил, что глава СК подобным заявлением соединил «два тренда».
«Первый тренд – аппаратно-объективный. Просто господин Бастрыкин в последний месяц показывает крайне высокий уровень медийной активности: высказывается по любому поводу, который входит в компетенцию Следственного комитета или не входит. Просто он чувствует, что грядут кадровые перестановки, и хочет удержаться на своей должности. Поэтому демонстрирует активность по всем возможным направлениям», - отметил политолог.
При этом он считает, что на подобное высказывание Бастрыкина подтолкнул «личный профиль».
«Он не в первый раз высказывается в пользу возвращения советских практик. Наверно, это не игра на публику, а его личная точка зрения, обусловленная, отчасти, возрастом, отчасти – профессиональной когортой силовиков, к которой он принадлежит. Потому что для структуры – это не только точка зрения Бастрыкина, это точка зрения практически всего старшего поколения силовиков, которое сейчас принимает определяющее решение по политической ситуации в стране. Для тех, кому уже за 60 или за 70, с точки зрения их личного опыта, любые практики: хоть образовательные, хоть военные – нормально работали только во время Советского Союза. Когда они строили активную часть своей профессиональной карьеры. А все, что было после 1990-1991 года, для них, за исключением нынешней ситуации – распад, деградация и так далее. Поэтому единственное, что надо сейчас сделать – это вернуться к советским практикам. Это их искренняя точка зрения», - заявил Салин.
Он подчеркнул, что такого мнения придерживается не только Бастрыкин, но и все старшее поколение «российского правящего класса».
«Другое дело, что образовательная политика к компетенции господина Бастрыкина не относится. Его точка зрения на образование останется лишь его точкой зрения и кроме дополнительных публикаций на эту тему, ничего за собой не повлечет», - заметил политолог.
При этом он считает, что Бастрыкин вряд ли будет двигаться в другом политическом направлении.
«Он сейчас находится в таком положении, как и большинство российского правящего класса, тех, кому за 70, что любое изменение статуса-кво для них смерти подобно. Поэтому для них любые перестановки – угроза. Перестановки ожидались к концу года, но они вроде бы заморожены. Не факт, что они произойдут, но все-таки это не значит, что от них отказались. Поэтому господин Бастрыкин уровень медийной активности не сбавляет, или сбавляет незначительно, и хочет удержаться на своей должности», - заключил Салин.
Ранее в Рособрнадзоре предложили вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике.
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