«Смерти подобно»: Желание Бастрыкина отменить ЕГЭ объяснили боязнью перестановок

Силовые структуры считают, что все самое лучшее было в СССР, поэтому и предлагают вернуть советскую систему образования. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил политолог Павел Салин.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ), назвав его «пыткой для молодежи», и вернуть советскую систему образования. Салин отметил, что глава СК подобным заявлением соединил «два тренда».

«Первый тренд – аппаратно-объективный. Просто господин Бастрыкин в последний месяц показывает крайне высокий уровень медийной активности: высказывается по любому поводу, который входит в компетенцию Следственного комитета или не входит. Просто он чувствует, что грядут кадровые перестановки, и хочет удержаться на своей должности. Поэтому демонстрирует активность по всем возможным направлениям», - отметил политолог.

При этом он считает, что на подобное высказывание Бастрыкина подтолкнул «личный профиль».