Россия составляет списки граждан на эвакуацию из Хубэя

1 февраля 202013:26

Посольство России в Китае занимается формированием списка граждан, которые планируют срочно выехать из китайской провинции Хубэй, ставшей очагом распространения коронавируса, сообщается на сайте диппредставительства.

В российском посольстве указали перечень данных, необходимых для эвакуации. Их требуется предоставить дипломатам, отмечает Газета.ru

Дипломат рассказал, как будут эвакуировать россиян из Китая из-за коронавируса

Отмечается, что россияне после эвакуации из Хубэя на родине пройдут 14-дневный карантин.

Напомним, Китай официально заявил о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. В Китае им заражены свыше 11 тысяч человек, умерли 259 человек, 245 — вылечились.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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