Россия составляет списки граждан на эвакуацию из Хубэя

Отмечается, что россияне после эвакуации из Хубэя на родине пройдут 14-дневный карантин.

Напомним, Китай официально заявил о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. В Китае им заражены свыше 11 тысяч человек, умерли 259 человек, 245 — вылечились.

