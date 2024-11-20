В России втрое упало производство лососевой икры

Также уменьшилось производство и имитированной красной икры, которая изготавливается из водорослей и рыбного бульона. В отрасли объясняют такие показатели неудачной путиной, в прошлом году было добыто 608 тысяч тонн лососевых рыб, а в этом – лишь 230 тысяч тонн.

Цена на красную икру в магазинах превысила 10 тысяч рублей за килограмм, заявил исполнительный директор ассоциации производственных торговых предприятий Александр Фомин «Парламентской газете». Эксперт отметил, что раньше цены на красную икру тоже резко росли, однако они никогда не превышали 10 тысяч рублей за килограмм. Обычно икра дорожала к Новому году.

Ранее технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов рассказал, что часть россиян начали смотреть в сторону черной икры из-за того, что разница в стоимости между красной и черной икрой в этом году минимальна. По его словам, с красной икры потребители также стали переключаться на щучью и другие позиции, передает «Радиоточка НСН».

